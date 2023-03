Eccellenza Lazio girone A: il programma della 29esima giornata

Appuntamento infrasettimanale con l'Eccellenza. Nel girone A, in questa 29esima giornata, si parte con la gara tra Boreale e UniPomezia. Le due pontine del gruppo giocheranno alle 16. Per la Vis Sezze l'appuntamento è in casa con il Fiano Romano, mentre per il Centro Sportivo Primavera impegno in trasferta contro il Nettuno. Tutte le gare.

Mercoledì 29 marzo

Ore 15.30

Boreale - UniPomezia

Ore 16.00

Academy Ladispoli - Civitavecchia Calcio

Astrea - Campus Eur

Aurelia Antica Aurelio - Città di Cerveteri

Falaschelavinio - Anzio Calcio

Indomita Pomezia - Quarto Municipio

Nettuno - Centro Sportivo Primavera

Favl Cimini - W3 Maccarese

Vis Sezze - Fiano Romano