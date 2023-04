Eccellenza Lazio girone A: il programma della 31esima giornata

Torna il campionato di Eccellenza dopo lo stop per le festività pasquali. In questo turno infrasettimanale, valido per la 31esima giornata, la Vis Sezze sfida Astrea alle ore 16.00 in trasferta. Impegno fuori dalle mura amiche anche per il Centro Sportivo Primavera, contro l'Aurelia Antica Aurelio. Tutte le gare della giornata.

Il programma della 31esima giornata

Mercoledì 12 aprile

Ore 15.30

Quarto Municipio - W3 Maccarese

Ore 16.00

Academy Ladispoli - UniPomezia

Astrea - Vis Sezze

Aurelia Antica Aurelio - Centro Sportivo Primavera

Boreale - Fiano Romano

Falaschelavinio - Civitavecchia

Indomita Pomezia - Città di Cerveteri

Nettuno - Campus Eur

Giovedì 13 aprile

Favl Cimini - Anzio Calcio