Eccellenza Lazio girone A: il programma della dodicesima giornata

Via alla dodicesima giornata di Eccellenza, girone A. Per quanto riguarda le squadre pontine, in mattinata scenderà in campo la Vis Sezze, in casa del Fiano Romano. Il Centro Sportivo Primavera, alle ore 11:15, sfiderà il Nettuno tra le mura amiche. Tutti i match di giornata.

Il programma

Ore 11

Anzio - Falaschelavinio

Campus Eur - Astrea

Città di Cerveteri - Aureliantica Aurelio

Fiano Romano - Vis Sezze

Quarto Municipio - Indomita Pomezia

W3 Maccarese - Pol. Favl Cimini

Ore 11:15

Centro Sportivo Primavera - Nettuno

Ore 14:30

Civitavecchia - Academy Ladispoli

UniPomezia - Boreale