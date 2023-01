Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 17esima giornata

Prima giornata del 2023 per il campionato di Eccellenza Lazio, in campo con il girone A nella mattinata dell'8 gennaio. La Vis Sezze riparte con un pareggio contro il Falaschelavinio: al gol di Palluzzi al 10' ha risposto Nanni al 44'. Tre reti invece per il Centro Sportivo Primavera contro il Quarto Municipio: doppietta di Loria e poi gol di Treiani. Tutti i risultati del turno:

Academy Ladispoli - Astrea 1-1

Aurelia Antica Aurelio - UniPomezia 0-0

Falaschelavinio - Vis Sezze 1-1

Fiano Romano - Città di Cerveteri 2-0

Indomita Pomezia - Civitavecchia Calcio 1-1

Nettuno - Boreale 1-3

Pol. Favl Cimini - Campus Eur 1-1

Quarto Municipio - Centro Sportivo Primavera 0-3

W3 Maccarese - Anzio Calcio 0-2