Eccellenza Lazio girone A: i risultati della nona giornata

Nel nono turno di Eccellenza, girone A, le pontine non vincono. Alle ore 11 in campo il Centro Sportivo Primavera contro Boreale. Il match in trasferta finisce 0 a 0 oer la squadra di Formia. Sempre in mattinata, in casa della Vis Sezze, è arrivato il Civitavecchia. Assenti i 3 punti anche in questo match: i pontini hanno perso infatti 3 a 1.

Ore 11

Academy Ladispoli Città di Cerveteri 1-1

Astrea Anzio 2-2

Aureliantica Aurelio Indomita Pomezia 0-0

Boreale Centro Sportivo Primavera 0-0

Falaschelavinio Quarto Municipio 1-4

Nettuno W3 Maccarese 1-1

Pol. Favl Cimini Fiano Romano 4-1

Vis Sezze Civitavecchia 1-3

Ore 14:30

Uni Pomezia Campus Eur 3-1