Eccellenza Lazio girone A: i risultati della 26esima giornata

Si è conclusa la mattinata di gare per il campionato di Eccellenza, in campo con il girone A. Il Centro Sportivo Primavera, pontina del girone, esce sconfitta per 2 a 1 con le reti di Petrini e De Montis, alle quali ha risposto Loria: un gol che però non ha cambiato l'esito del match. Nel pomeriggio in campo la Vis Sezze.

Ore 10.30

Città di Cerveteri - Academy Ladispoli 1-1

Ore 11

Anzio Calcio - Astrea 0-1

Campus Eur - UniPomezia 1-1

Quarto Municipio - Falaschelavinio 1-1

W3 Maccarese - Nettuno 2-5

Ore 11.15

Centro Sportivo Primavera - Boreale 1-2

Ore 11.30

Indomita Pomezia - Aurelia Antica Aurelio

Ore 15

Civitavecchia - Vis Sezze

Fiano Romano - Favl Cimini