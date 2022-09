Eccellenza Lazio girone A: i risultati della seconda giornata

Archiviata la seconda giornata di Eccellenza girone A. In campo, oggi, anche le due pontine: Centro Sportivo Primavera e Vis Sezze. Per i primi, un pareggio ottenuto contro il Città di Cerveteri: dopo il gol di Toscano al 12', al 50' è arrivato il pareggio con Nardini. Rammarico per un rigore fallito al 57' da Montella: finisce dunque in parità. Contro la Polisportiva Favl Cimini, la squadra di Giannone riesce invece ad ottenere i primi tre punti della stagione con il gol di Haxhi arrivato all'11' del primo tempo. Tutti i risultati della giornata.

Domenica 11 settembre

Aurelia Antica Aurelio - Boreale DonOrione 2-2

Città di Cerveteri - Centro Sportivo Primavera 1-1

Falaschelavinio - Astrea 0-3

Indomita Pomezia - Unipomezia 2-3

IV Municipio - Campus Eur 4-1

Nettuno - Academy Ladispoli 1-0

Polisportiva Favl Cimini - Vis Sezze 0-1

W3 Maccarese - Civitavecchia Calcio 0-2