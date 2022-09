Eccellenza Lazio girone A: i risultati della quarta giornata

Nonostante l'allerta maltempo sul Lazio, l'Eccellenza non si è fermata. Il girone A ha infatti visto disputate tutte le gare della quarta giornata, con il Centro Sportivo Primavera vincente per 1 a 0 sul Fiano Romano. La squadra pontina è ora in testa alla classifica con 10 punti in 4 gare giocate. e il pareggio della Vis Sezze contro il Quarto Municipio. Sfortunata la squadra di Giannone, che si è vista rimontare proprio nel recupero. Tutti i risultati della giornata.

Domenica 25 settembre

Anzio - Civitavecchia 2-1

Aureliantica Aurelio - Academy Ladispoli 4-1

Città di Cerveteri - Campus Eur 0-2

Falaschelavinio - Nettuno 2-3

Fiano Romano - Centro Sportivo Primavera 0-1

Indomita Pomezia - Boreale 1-1

Pol. Favl Cimini - Astrea 2-2

Quarto Municipio - Vis Sezze 1-1

W3 Maccarese - UniPomezia 2-1