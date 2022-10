Eccellenza Lazio girone A: i risultati della sesta giornata

Una domenica positiva per le pontine nel girone A di Eccellenza. Sia la Vis Sezze che il Centro Sportivo Primavera portano a casa la vittoria nel sesto turno di campionato e si confermano tra le migliori. La squadra di Polverini, con 13 punti in 6 giornate, occupa il secondo posto della classifica. 10 punti invece per la Vis, che resta comunque nelle zone alte del girone.

I risultati della sesta giornata

Anzio - UniPomezia 1-0

Aureliantica Aurelio - Falaschelavinio 3-1

Centro Sportivo Primavera - Campus Eur 2-1

Città di Cerveteri - Vis Sezze 0-2

Fiano Romano - Civitavecchia 0-2

Indomita Pomezia - Academy Ladispoli 0-0

Pol. Favl Cimini - Nettuno 1-2

Quarto Municipio - Astrea 0-2

W3 Maccarese - Boreale 0-0