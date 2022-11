Eccellenza Lazio girone A: i risultati dell'undicesima giornata

Si è conclusa l'undicesima giornata di Eccellenza con il girone A. Il Centro Sportivo Primavera ha battuto l'Academy Ladispoli 2 a 0: un risultato che proietta i pontini al sesto posto in classifica. Un pareggio invece per la Vis Sezze contro l'Unipomezia: il 2-2 odierno non permette ai pontini di uscire dalla zona playout, dove si trovano con 13 punti in 11 gare.

Ore 11

Academy Ladispoli Centro Sportivo Primavera 0-2

Astrea Civitavecchia 1-2

Aureliantica Aurelio W3 Maccarese 1-1

Boreale Campus Eur 1-0

Falaschelavinio Città di Cerveteri 6-1

Indomita Pomezia Fiano Romano 1-3

Nettuno Anzio 2-3

Pol. Favl Cimini Quarto Municipio 1-1

Vis Sezze UniPomezia 2-2