Eccellenza Lazio girone B: il programma della 22esima giornata

22esima giornata di campionato per l'Eccellenza, in campo con il girone B già a partire da sabato 11 febbraio con l'anticipo tra Anagni e Monte San Biagio. Domenica, in mattinata, l'Itri ospiterà in casa l'Atletico Torrenova alle 10:45 mentre un quarto d'ora più tardi sarà il turno del Gaeta sul campo del Certosa e del Terracina, in casa contro il Ferentino. Alle 11.30 Insieme Formia tra le mura amiche contro il Vicovaro.

Sabato 11 febbraio

Ore 15

Città di Anagni - Monte San Biagio

Domenica 12 febbraio

Ore 10.45

Itri - Atletico Torrenova

Ore 11

Certosa - Gaeta

Colleferro - Villalba Ocres Moca

Luiss - Audace

Terracina - Ferentino

Ore 11.30

Insieme Formia - Vicovaro

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Pro Calcio Tor Sapienza

Sora - Vigor Perconti