Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 23esima giornata

Mattinata di calcio per il campionato di Eccellenza nel Lazio, in campo con il girone B. Un punto per il Terracina contro l'Atletico Torrenova in una gara pirotecnica terminata 3 a 3, con rimonta dei padroni di casa. L'Insieme Formia cade sul campo del Ferentino per 1 a 0 con un rigore particolarmente dubbio. Ko anche per il Gaeta, che in casa non riesce a far punti contro il Colleferro. L'Itri non va oltre lo 0 a 0 con la Vigor Perconti.

Ore 11

Atletico Torrenova - Terracina 3-3

Audace 1919 - Sora Calcio 0-3

Ferentino - Insieme Formia 1-0

Gaeta - Colleferro Calcio 0-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Certosa 2-0

Vicovaro - Città di Anagni 1-1

Vigor Perconti - Itri Calcio 0-0

Villalba Ocres Moca - Luiss 5-2

Ore 15

Monte San Biagio - Fonte Meravigliosa