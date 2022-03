Eccellenza Lazio Girone B: i risultati della 23esima giornata

Archiviata anche la 23esima giornata di Eccellenza Girone B, con il pari per 0 a 0 tra il Centro Sportivo Primavera e il Falaschelavinio. Un punto ciascuno per le due formazioni, che restano dunque a 31 in classifica: un risultato che non permette alla squadra di Polverini di uscire dalla zona playout e rifiatare.

I RISULTATI DELLA 23ESIMA GIORNATA

Anzio - Real Rocca di Papa La Rustica 3-1

Atletico Lodigiani - Casal Barriera 1-1

Cantalice - Riano 3-0

Centro Sportivo Primavera - Falaschelavinio 0-0

Indomita Pomezia - Pol. S. Angelo Romano 3-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Luiss ore 0-1

Sporting Ariccia - Villalba Ocres Moca 3-2

Tivoli 1919 - Vigor Perconti 4-0