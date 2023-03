Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 26esima giornata

Mattinata in campo per il girone B di Eccellenza. Il derby tra Itri e Gaeta finisce 0 a 0: reti inviolate per le due formazioni pontine, che non vanno oltre il pari e portano a casa un punto ciascuno. Vince 3 a 1 il Monte San Biagio, in trasferta sul campo della Luiss.

Ore 11

Atletico Torrenova - Vigor Perconti 3-1

Certosa - Città di Anagni 1-0

Colleferro - Vicovaro 3-1

Ferentino - Audace 3-2

Itri - Gaeta 0-0

Luiss - Monte San Biagio 1-3

Ore 11.30

Insieme Formia - Fonte Meravigliosa 3-2

Ore 15

Sora - Pro Calcio Tor Sapienza

Terracina - Villalba Ocres Moca