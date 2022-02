Eccellenza Lazio Girone B: il programma del 6 febbraio

Continua il calendario spezzettato dell'Eccellenza Lazio, Girone B. A differenza del Girone C, che si è fermato quasi totalmente già da inizio gennaio, il girone B è andato in parte avanti. Alcune squadre sono dunque scese in campo mentre altre no a causa dei tanti contagi per Covid. Questo ha portato ad una situazione confusa riguardo recuperi e nuove gare. Il 6 febbraio, ad esempio, scenderà in parte in campo la 17esima giornata: saranno 5 le gare che si disputeranno in relazione a questo turno. Tra queste, quella della pontina del gruppo, il Centro Sportivo Primavera, contro la Polisportiva Sant'Angelo romano. Le altre 3 sfide si sono già giocate. Verrà inoltre anticipata a domenica 6 febbraio la gara della 22esima giornata tra Falaschelavinio e Cantalice.

IL PROGRAMMA DELLA 17ESIMA GIORNATA

9 GENNAIO

Luiss-Villalba 0-1

Tivoli-Cantalice 3-1

Real Rocca di Papa La Rustica-Falaschelavinio 2-0

6 FEBBRAIO

Anzio Calcio-Indomita Pomezia ore 11

Atletico Lodigiani-Sporting Ariccia ore 11

Centro Sportivo Primavera-Polisportiva S. Angelo ore 11

Pro Calcio Tor Sapienza-Riano Calcio ore 11

Vigor Perconti-Casal Barriera ore 11