Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 27esima giornata

In attesa delle sfide del pomeriggio, in mattinata si è disputata la prima parte della 27esima giornata del girone B di Eccellenza. Un pari per 2 a 2 tra Gaeta e Terracina, che nel derby si dividono la posta in palio. Sconfitta invece per l'Insieme Formia, che perde 3 a 1 contro la Vigor Perconti. Reti inviolate per l'Itri sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza.

Ore 11

Gaeta - Terracina 2-2

Pro Calcio Tor Sapienza - Itri 0-0

Vicovaro - Luiss 2-1

Vigor Perconti - Insieme Formia 3-1

Villalba Ocres Moca - Ferentino 0-2

Ore 14.30

Audace - Atletico Torrenova

Ore 15.00

Città di Anagni - Colleferro

Fonte Meravigliosa - Certosa

Monte San Biagio - Sora