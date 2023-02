Eccellenza Lazio girone B: il programma della 21esima giornata

Dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Insieme Formia, la testa torna in campionato. Via alla 21esima giornata di Eccellenza, con il girone B in campo dalle 11. Per le pontine, l'Itri scenderà in campo contro il Ferentino alle 11. Alla stessa ora il Gaeta, in casa, ospiterà il Fonte Meravigliosa. Derby tra Terracina e Insieme Formia, in programma al Colavolpe. Nel pomeriggio il Monte San Biagio sfida il Vicovaro.

Ore 11

Atletico Torrenova - Sora

Audace - Colleferro

Ferentino - Itri

Gaeta - Fonte Meravigliosa

Pro Calcio Tor Sapienza - Città di Anagni

Terracina - Pol. Insieme Formia

Vigor Perconti - Luiss

Villalba Ocres Moca - Certosa

Ore 15

Monte San Biagio - Vicovaro