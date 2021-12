Eccellenza Lazio Girone B: le gare della 13esima giornata

La 13esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone B, è stata riprogrammata per domenica 12 dicembre. La giornata, inizialmente in programma per l'8 dicembre, è stata rinviata a causa delle problematiche arbitrali relative al campionato di Promozione. In campo, tra le pontine, ci sarà il CS Primavera, che nell'ultima giornata ha battuto l'Atletico Lodigiani per 2 a 1, salendo a 8 punti in classifica. Dopo la vittoria, il club è in cerca di altri 3 punti per continuare a sperare nella salvezza.

IL PROGRAMMA DELLA 13ESIMA GIORNATA

Anzio - Tivoli ore 11

Atletico Lodigiani - Pro Calcio Tor Sapienza ore 11

Indomita - Luiss ore 11

Pol.S. Angelo Romano - Casal Barriera ore 11

Riano - Real Rocca di Papa La Rustica ore 11

Sporting Ariccia - Centro Sportivo Primavera ore 11

Villalba Ocres Moca - Falaschelavinio ore 11

Cantalice - Vigor Perconti ore 15.00