Eccellenza Lazio girone: il programma della 13esima giornata

Giornata piena per il campionato di Eccellenza, in campo con il girone B tra mattina e pomeriggio per la 13esima giornata di campionato. Alle 11 l'Insieme Formia sfida il Colleferro in trasferta mentre alla stessa ora il Gaeta scende in campo con la Vigor Perconti. Gara contro il Vicovaro per il Terracina, mentre troviamo l'Itri impgnato in ciociaria contro l'Anagni. Alle 14.30 il Monte San Biagio ospita in casa il Terracina.

Ore 11

Certosa - Luiss

Città di Anagni - Itri

Colleferro - Pol. Insieme Formia

Gaeta - Vigor Perconti

Pro Calcio Tor Sapienza - Atletico Torrenova

Vicovaro - Terracina

Villalba Ocres Moca - Audace

Ore 14:30

Monte San Biagio - Ferentino

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Sora