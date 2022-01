Eccellenza Lazio Girone B: il programma dei recuperi della 16esima giornata

Non c'è pace per l'Eccellenza Lazio, Girone B. Dopo i tanti rinvii di inizio gennaio relativi anche alla 16esima giornata, il campionato torna in campo con due gare. Delle quattro non disputate il 6 gennaio, infatti, riusciranno a giocarsi solamente due match: quello tra Indomita Pomezia e Tivoli Calcio e quello tra Sporting Ariccia e Anzio Calcio. Rinviate nuovamente, invece, le gare tra Cantalice e Pro Calcio Tor Sapienza e Villalba Ocres Moca e Vigor Perconti.

IL PROGRAMMA DI OGGI 30 GENNAIO

Indomita Pomezia - Tivoli Calcio ore 11

Sporting Ariccia - Anzio Calcio ore 11

Cantalice - Pro Calcio Tor Sapienza RINVIATA

Villalba Ocres Moca - Vigor Perconti RINVIATA