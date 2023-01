Eccellenza Lazio girone B: il programma della 20esima giornata

L'Eccellenza girone B scende in campo domenica 29 gennaio per la 20esima giornata di campionato. Alle ore 11 il Gaeta sfiderà l'Anagni in trasferta. Alla stessa ora tempo di derby tra Itri e Terracina. Mezz'ora più tardi, un altro infuocato scontro pontino tra Insieme Formia e Monte San Biagio. Tutte le sfide in programma.

Il programma della 20esima giornata

Ore 11

Certosa - Audace

Città di Anagni - Gaeta

Colleferro Calcio - Vigor Perconti

Itri - Terracina Calcio

Luiss - Atletico Torrenova

Vicovaro - Pro Calcio Tor Sapienza

Ore 11.30

Insieme Formia - Monte San Biagio

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Villalba

Sora Calcio - Ferentino Calcio