Eccellenza Lazio Girone B: il programma della 21esima giornata

Via alla 21esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone B. Il Centro Sportivo Primavera, unica squadra del gruppo B, scenderà in campo contro la Vigor Perconti. Tutte le gare in programma in questa domenica 6 marzo.

Domenica 6 marzo

Anzio - Villalba Ocres Moca ore 11

Atletico Lodigiani - Pol. S. Angelo Romano ore 11

Centro Sportivo Primavera - Vigor Perconti ore 11

Indomita Pomezia - Cantalice ore 11

Luiss - Falaschelavinio ore 11

Pro Calcio Tor Sapienza - Real Rocca di Papa La Rustica ore 11

Sporting Ariccia - Riano ore 11

Tivoli - Casal Barriera ore 11