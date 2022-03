Eccellenza Girone B: il programma della 23esima giornata

Turno infrasettimanale per l'Eccellenza Lazio, girone B. Domani, mercoledì 16 marzo, scenderanno in campo le 16 squadre per 8 sfide. Il Centro Sportivo Primavera, unico club pontino, sarà impegnato contro il Falaschelavinio. Tutte le gare della 23esima giornata.

IL PROGRAMMA DELLA 23ESIMA GIORNATA

Anzio - Real Rocca di Papa La Rustica ore 15.00

Atletico Lodigiani - Casal Barriera ore 15.00

Cantalice - Riano ore 15.00

Centro Sportivo Primavera - Falaschelavinio ore 15.00

Indomita Pomezia - Pol. S. Angelo Romano ore 15.00

Pro Calcio Tor Sapienza - Luiss ore 15.00

Sporting Ariccia - Villalba Ocres Moca ore 15.00

Tivoli 1919 - Vigor Perconti ore 15.00