Eccellenza Lazio girone B: il programma della 30esima giornata

Siamo arrivati alla 30esima giornata di Eccellenza. Il girone B scende in campo a partire dalle 11 di questa domenica 2 aprile. Per il Monte San Biagio, dopo la vittoria nel derby, c'è l'impegno estero contro il Ferentino. Gara contro l'Anagni, in casa, per l'Itri, la prima dopo il cambio in panchina. L'Insieme Formia affronta il Colleferro al Parisio. Nel pomeriggio Terracina contro il Vicovaro e Gaeta sul campo della Vigor Perconti.

Domenica 2 aprile

Ore 11

Atletico Torrenova - Pro Calcio Tor Sapienza

Ferentino Calcio - Monte San Biagio

Itri Calcio - Città di Anagni

Luiss - Certosa

Ore 11.15

Insieme Formia - Colleferro Calcio

Audace - Villalba Ocres Moca

Ore 16

Sora - Fonte Meravigliosa

Terracina - Vicovaro

Vigor Perconti - Gaeta