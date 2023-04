Eccellenza Lazio girone B: il programma della 33esima giornata

L'Eccellenza scende in campo per il penultimo turno di campionato. Dopo la pausa dello scorso weekend, si torna a giocare. Gli esiti sono ormai quasi definitivi, con le pontine ormai salve e solo l'Itri ancora in ballo. Il Terracina sfiderà il Certosa in trasferta, mentre il Monte San Biagio in casa ospiterà l'Audace. Derby tra Insieme Formia e Gaeta in programma al Parisio. L'Itri affronterà il Colleferro, in trasferta, per provare a migliorare il posizionamento in classifica che in questo momento li vede quart'ultimi.

Il programma della 33esima giornata

Ore 11.30

Certosa - Terracina Calcio

Città di Anagni Calcio - Atletico Torrenova

Colleferro Calcio - Itri Calcio

Luiss - Sora Calcio

Monte San Biagio - Audace 1919

Pol. Insieme Formia - Gaeta

Pro Calcio Tor Sapienza - Villalba Ocres Moca

Vicovaro - Vigo Perconti

Ore 16.30

Fonte Meravigliosa - Ferentino