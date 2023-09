Eccellenza Lazio girone B: programma 3a giornata

Archiviate le prime due giornata di Eccellenza, il girone B è pronto a scendere in campo in questo weekend con il terzo appuntamento della stagione. Si parte alle 11 con il match tra Centro Sportivo Primaera e Certosa, mentre il Terracina scenderà in campo a Ferentino. Match casalingo per il Gaeta contro il Racing Ardea. Impegno tra le mura amiche anche per la Vis Sezze contro il Colleferro. Nel pomeriggio, derby tra Atletico Pontinia e Città di Formia. Il Monte San Biagio ospita invece il Città di Anagni.

Ore 11

Centro Sportivo Primavera-Certosa



Ferentino-Terracina



Gaeta-Racing Ardea



Pro Calcio Tar Sapienza-Roccasecca T. San Tommaso



Uni Pomezia-Nettuno



Vicovaro-Lodigiani



Vis Sezze-Colleferro

Ore 15.30



Atletico Pontinia-Città di Formia



Monte San Biagio-Città di Anagni