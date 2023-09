Eccellenza Lazio girone B, 4a giornata: Formia ospita il Vicovaro. Derby tra Terracina e CS Primavera

Le fatiche di Coppa sono ormai alle spalle e si torna con la testa al campionato. La quarta giornata di Eccellenza girone B inizierà alle 11 e si concluderà come di consueto nel pomeriggio, con i match tra le due neo-promosse, Roccasecca e Atletico Pontinia, e il derby tra Terracina e Centro Sportivo Primavera. In mattinata, invece, Vis Sezze sul campo del Certosa e Gaeta che va a Colleferro. Il Monte San Biagio sfida in trasferta da Lodigiani mentre il Città di Formia ospita in casa il Vicovaro. Il programma completo:

Ore 11

Certosa-Vis Sezze

Città di Anagni-Ferentino Calcio

Città di Formia-Vicovaro

Colleferro Calcio-Gaeta

Lodigiani Calcio-Monte San Biagio

Nettuno-Pro Calcio Tar Sapienza

Ore 11.30

Racing Ardea-UniPomezia

Ore 15.30

Roccasecca San Tommaso-Atletico Pontinia

Terracina-Centro Sportivo Primavera