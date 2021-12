Eccellenza Lazio Girone B: le gare in programma nel weekend

Una nuova giornata di Eccellenza Lazio è pronta ad iniziare. Il Girone B si appresta a disputare il 12esimo turno di campionato, che si giocherà domenica 5 dicembre. In campo, per la provincia di Latina, il C.S. Primavera. Il club di Aprilia è attualmente penultimo in classifica: in 11 giornate ha raccolto solamente 5 punti, collezionando una vittoria, 2 pareggi e ben 8 sconfitte. Un bottino che non può lasciare certamente soddisfatta la società, in cerca del riscatto già a partire da domenica contro l'Atletico Lodigiani.

Domenica 5 dicembre

Casal Barriera - Riano Calcio ore 11

C.S. Primavera - Atletico Lodigiani ore 11

FalascheLavinio - Tivoli Calcio 1919 ore 11

Luiss - Sporting Ariccia ore 11

Pro Calcio Tor Sapienza - Anzio Calcio 1924 ore 11

Real Rocca Di Papa - Cantalice ore 11.15

Vigor Perconti - Indomita Pomezia ore 11

Villalba Ocres - S. Angelo Romano ore 11