Eccellenza Lazio Girone B: rinviate 4 gare del 9 gennaio

Il Covid-19 arriva anche in Eccellenza. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di 7 sfide su 8 del Girone C. Meno grave la situazione, invece, del Girone B del Lazio: al momento sono infatti 4 le sfide rinviate. Le gare, inizialmente in programma per domenica 9 gennaio, sono state rinviate a data da destinarsi, come ha comunicato la LND. Restano però programmati 4 match della 17esima giornata: tra questi quello dell'unica squadra pontina del girone, il CS Primavera, che ospiterà la Polisportiva Sant Angelo Romano.

Anzio Calcio - Indomita Calcio RINVIATA

Atletico Lodigiano - Sporting Ariccia RINVIATA

Pro Calcio Tor Sapienza - Riano Calcio RINVIATA

Vigor Perconti - Casal Barriera RINVIATA