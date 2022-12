Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 13esima giornata

Due sconfitte e due vittorie nella mattinata di Eccellenza girone B per le squadre pontine. Una vittoria importante per l'Itri, che vince contro l'Anagni in trasferta dopo il ko nel derby contro il Monte San Biagio (la successiva sfida col Vicovaro era stata rinviata per mal tempo). Un ko invece per il Gaeta, che crolla nei minuti finali per 2 a 3 contro la Vigor Perconti. Per il Terracina una vittoria al 90' con la rete di Cissé, a decidere un match cominciato male ma terminato con una vittoria pensantissima per 3 a 2. Perde invece in rimonta l'Insieme Formia: contro il Colleferro finisce 2 a 1. Nel pomeriggio in campo il Monte San Biagio.

Ore 11

Certosa - Luiss 2-1

Città di Anagni - Itri 1-2

Colleferro - Pol. Insieme Formia 2-1

Gaeta - Vigor Perconti 2-3

Pro Calcio Tor Sapienza - Atletico Torrenova 2-2

Vicovaro - Terracina 2-3

Villalba Ocres Moca - Audace 2-1

Ore 14:30

Monte San Biagio - Ferentino

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Sora