Eccellenza Lazio Girone B: i risultati della 17esima giornata

L'Eccellenza Girone B non si ferma, o almeno non completamente. Oggi il campionato è sceso in campo con 3 gare su 8: rinviate, infatti, 5 sfide della 17esima giornata, tra cui quella del Centro Sportivo Primavera, unica squadra pontina del girone. A differenza del Girone C, che ha visto 7 partite completamente posticipate su 8, il girone afferente perlopiù alla provincia di Roma è andato avanti. In campo Luiss, contro Villalba Ocres Moca: per la squadra dell'ex calciatore Guglielmo Stendardo una sconfitta per 1 a 0. Il Tivoli Calcio vince, invece, contro il Cantalice, per 3 a 1. Nel pomeriggio, alle 15, in campo il Real Rocca di Papa La Rustica, che vince 2 a 0 contro il Falaschelavinio.

Luiss - Villalba Ocres Moca 0-1 (43' st Regis)

Tivoli Calcio - Cantalice 3-1 (11' pt De Marco, 15' pt Beccarini, 31' pt Orlando, 44' st De Marco)

Real Rocca di Papa La Rustica - Falaschelavinio 2-0 (39' pt Ippoliti, 1' st Nanni)