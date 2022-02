Eccellenza Lazio Girone B: i risultati della 17esima giornata

Si è conclusa oggi la 17esima giornata di Eccellenza Lazio Girone B, già iniziata il 9 gennaio con le gare tra Luiss e Villalba, Tivoli e Cantalice e Real Rocca di Papa La Rustica e Falaschelavinio. Nelle sfide di oggi 6 febbraio, l'Anzio ha battuto l'Indomita Pomezia 2 a 0. Stesso risultato per lo Sporting Ariccia sull'Atletico Lodigiani. Il Casal Barriera ha battuto la Vigor Perconti per 2 a 1 e la Pro Calcio Tor Sapienza ha vinto 3 a 2 contro il Riano Calcio. 3 punti per il Centro Sportivo Primavera, vittorioso per 3 a 1 contro la Polisportiva Sant'Angelo.

9 GENNAIO

Luiss-Villalba 0-1

Tivoli-Cantalice 3-1

Real Rocca di Papa La Rustica-Falaschelavinio 2-0

6 FEBBRAIO

Anzio Calcio-Indomita Pomezia 2-0

Atletico Lodigiani-Sporting Ariccia 0-2

Centro Sportivo Primavera-Polisportiva S. Angelo 3-1

Pro Calcio Tor Sapienza-Riano Calcio 3-2

Vigor Perconti-Casal Barriera 1-2