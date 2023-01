Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 18esima giornata

Mattinata di calcio per l'Eccellenza Lazio, con il girone B in campo a partire dalle 10:30. Il Terracina, al fotofinish, ha battuto la Luiss 3 a 2, siglando un gol nel recuperato. Un pareggio invece per la prima di Roberto Gioia con l'Insieme Formia contro la Pro Calcio Tor Sapienza. Nel pomeriggio spazio al derby tra Monte San Biagio e Gaeta, finito 0 a 0. Goleada del Sora contro l'Itri: la capolista si impone 3 a 0.

Ore 10:30

Certosa - Atletico Torrenova 3-3

Ore 11

Città di Anagni - Audace 0-0

Colleferro - Ferentino 2-3

Luiss - Terracina 2-3

Vicovaro - Villalba Ocres Moca 0-0

Ore 11:30

Pol. Insieme Formia - Pro Calcio Tor Sapienza 1-1

Ore 14:30

Monte San Biagio - Gaeta 0-0

Sora - Itri 3-0

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Vigor Perconti 0-3