Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 24esima giornata

Mattinata in campo per l'Eccellenza girone B con la 24esima giornata. Ko per il Monte San Biagio, sconfitto in trasferta dal Certosa. L'Itri torna alla vittoria e lo fa in casa contro l'Audace, per 3 a 1. Una sconfitta invece per il Gaeta sul campo della Luiss. Davanti ai propri tifosi, al Colavolpe finalmente aperto, il Terracina batte la Vigor Perconti 2 a 1. Dopo la bella rimonta in Coppa Italia e il passaggio del turno, perde invece l'Insieme Formia: al Parisio l'Anagni passa per 4 a 1.

Ore 11

Certosa - Monte San Biagio 3-1

Colleferro - Pro Calcio Tor Sapienza 3-2

Ferentino - Atletico Torrenova 4-3

Itri - Audace 3-1

Luiss - Gaeta 2-1

Terracina - Vigor Perconti 2-1

Ore 11.30

Insieme Formia - Città di Anagni 1-4

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Vicovaro

Sora - Villalba Ocres Moca