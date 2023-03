Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 25esima giornata

Bastano 25 giornate al Sora per vincere il campionato di Eccellenza e volare in Serie D. La squadra bianconera batte il Gaeta e mette in cassaforte un successo storico, sfuggito lo scorso anno ai playoff. Tra le pontine, l'Insieme Formia torna a vincere battendo l'Atletico Torrenova con le reti di Djalo e Buglia. Un pari per 0 a 0 per il Terracina sul campo dell'Audace, mentre l'Itri esce senza punti dal match contro il Villalba.

Il programma della 25esima giornata

Ore 11

Atletico Torrenova - Insieme Formia 1-2

Audace - Terracina 0-0

Gaeta - Sora 0-2

Pro Calcio Tor Sapienza - Luiss 1-0

Vicovaro - Certosa 1-2

Vigor Perconti - Ferentino Calcio 1-1

Villalba Ocres Moca - Itri 1-0

Ore 15

Città di Anagni - Fonte Meravigliosa

Monte San Biagio - Colleferro Calcio