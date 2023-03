Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 28esima giornata

Si è conclusa la mattinata di gare di Eccellenza, girone B. Per il Gaeta un punto sul campo del Ferentino, in virtù del pari per 1 a 1. Tra Itri e Monte San Biagio, il derby termina 2 a 2. Brutto ko per l'Insieme Formia che in casa cade contro il Certosa e perde 4 a 1.

Ore 11

Atletico Torrenova - Villalba Ocres Moca 1-2

Colleferro - Fonte Meravigliosa 5-3

Ferentino - Gaeta 1-1

Itri - Monte San Biagio 2-2

Luiss - Città di Anagni 2-1

Vigor Perconti - Audace 0-0

Ore 11.30

Pol. Insieme Formia - Certosa 1-4

Ore 16

Sora - Vicovaro

Terracina - Pro Calcio Tor Sapienza