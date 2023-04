Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 30esima giornata

È terminata la mattinata di gare del girone B di Eccellenza. Un pari a reti inviolate per il Monte San Biagio contro il Ferentino: stesso risultato per l'Itri, in casa, contro l'Anagni, alla prima dopo l'esonero di Ardone. L'Insieme Formia può sorridere: battuto il Colleferro, terzo in classifica, in una gara tutt'altro che semplice. Nel pomeriggio in campo Terracina e Gaeta.

Domenica 2 aprile

Ore 11

Atletico Torrenova - Pro Calcio Tor Sapienza 1-2

Ferentino Calcio - Monte San Biagio 0-0

Itri Calcio - Città di Anagni 0-0

Luiss - Certosa 0-2

Ore 11.15

Insieme Formia - Colleferro Calcio 3-1

Ore 16

Audace - Villalba Ocres Moca

Sora - Fonte Meravigliosa

Terracina - Vicovaro

Vigor Perconti - Gaeta