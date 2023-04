Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 31esima giornata

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza nel Lazio, oggi in campo con il girone B. Giornata non troppo fortunata per le pontine: due le sconfitte, due i pareggi e solo una la vittoria per le cinque componenti del gruppo. Il Terracina esce sconfitto con l'Anagni per 2 a 0. Perde anche l'Insieme Formia, sconfitta 3 a 2 dal Villalba. Un pareggio per l'Itri sul campo del Fonte Meravigliosa. Riesce a strappare un punto anche il Monte San Biagio, contro l'Atletico Torrenova. Vince, invece, il Gaeta, che contro l'Audace passa con un poker.

Mercoledì 12 aprile

Ore 16

Certosa - Sora Calcio 0-2

Città di Anagni - Terracina 2-0

Colleferro - Luiss 4-1

Fonte Meravigliosa - Itri Calcio 3-3

Gaeta - Audace 1919 4-0

Monte San Biagio - Atletico Torrenova 2-2

Pro Calcio Tor Sapienza - Vigor Perconti 1-0

Vicovaro - Ferentino Calcio 1-0

Villalba Ocres Moca - Pol. Insieme Formia 3-2