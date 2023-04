Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 32esima giornata

Giornata sfortunata per la pontine la 32esima di campionato. L'Itri perde in casa con il Certosa, 2 a 0. Ko anche per il Monte San Biagio, che perde 3 a 0 contro la Vigor Perconti ma ottiene la salvezza matematica. Zero punti anche per il Gaeta: in casa passa il Villalba. Non va meglio all'Insieme Formia, che perde contro la Luiss nel remake della finale di Coppa Italia. Nel pomeriggio l'unica vittoria di giornata, del Terracina contro il Fonte Meravigliosa: 3 a 1 per Pernarella.

Ore 11

Atletico Torrenova - Vicovaro 1-1

Ferentino - Città di Anagni 2-3

Itri - Certosa 0-2

Vigor Perconti - Monte San Biagio 3-0

Villalba Ocres Moca - Gaeta 1-0

Ore 11.30

Insieme Formia - Luiss 0-2

Ore 16

Audace - Pro Calcio Tor Sapienza 2-0

Ore 16.30

Sora - Colleferro 0-1

Terracina - Fonte Meravigliosa 3-1