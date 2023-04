Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 33esima giornata

Penultimo turno di campionato sfortunato per le pontine, tutte sconfitte tranne il Gaeta, impegnata nel derby contro l'Insieme Formia. Per il Terracina, un ko contro il Certosa, che passa di misura. Stesso risultato per l'Itri, che si arrende al Colleferro. Il Monte San Biagio in casa cede il passo all'Audace 1919 mentre il derby del golf tra Formia e Gaeta va proprio agli ospiti, vittoriosi per 1 a 0.

Il programma della 33esima giornata

Ore 11.30

Certosa - Terracina Calcio 1-0

Città di Anagni Calcio - Atletico Torrenova 2-3

Colleferro Calcio - Itri Calcio 1-0

Luiss - Sora Calcio 2-0

Monte San Biagio - Audace 1919 0-2

Pol. Insieme Formia - Gaeta 0-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Villalba Ocres Moca 0-3

Vicovaro - Vigo Perconti 1-1

Ore 16.30

Fonte Meravigliosa - Ferentino