Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 34esima giornata

Termina la mattinata di gare di Eccellenza Lazio, in campo con il girone B. Una vittoria per l'Itri contro la Luiss, per 2 a 1. Tre punti anche per il Gaeta che batte la Pro Calcio Tor Sapienza con il risultato di 4 a 2. Sconfitto invece il Monte San Biagio, che cade in casa del Villalba. Goleada del Sora contro l'Insieme Formia: i vincitori del girone, già promossi in Serie D da più di un mese, si impongono per 6 a 1. Nel pomeriggio Terracina in campo.

Ore 11

Atletico Torrenova - Fonte Meravigliosa 5-2

Audace - Vicovaro 1-3

Gaeta - Pro Calcio Tor Sapienza 4-2

Itri - Luiss 2-1

Sora - Pol. Insieme Formia 6-1

Vigor Perconti - Città di Anagni 2-2

Villalba Ocres Moca - Monte San Biagio 2-1

Ore 16

Terracina - Colleferro

Ore 17:30

Ferentino - Certosa