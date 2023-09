Eccellenza Lazio girone B: manita Terracina, al Formia il derby

Terza giornata di campionato per l'Eccellenza. Nel girone B, sospeso il match tra Centro Sportivo Primavera e Certosa a causa di un malore dell'arbitro: al momento del triplice fischio, a condurre era proprio la squadra di casa per 1-0. Manita per il Terracina, invece, sul campo del Ferentino. Vince anche il Gaeta, di misura, sul Racing Ardea. Per la Vis Sezze arrivano i 3 punti in casa, contro il Colleferro, mentre nel pomeriggio il Formia vince il derby contro l'Atletico Pontinia. Il Monte San Biagio si fa invece battere in rimonta dal Città di Anagni.

Ore 11

Centro Sportivo Primavera-Certosa SOSPESA



Ferentino-Terracina 0-5



Gaeta-Racing Ardea 1-0



Pro Calcio Tar Sapienza-Roccasecca T. San Tommaso 1-0



Uni Pomezia-Nettuno 4-0



Vicovaro-Lodigiani 2-4



Vis Sezze-Colleferro 2-1

Ore 15.30



Atletico Pontinia-Città di Formia 0-1



Monte San Biagio-Città di Anagni 2-3