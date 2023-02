Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 22esima giornata

Mattina di impegni per l'Eccellenza girone B. Dopo l'anticipo di sabato, con la sconfitta del Monte San Biagio contro il Città di Anagni per 3 a 0, l'Itri trova un pari a reti involate contro l'Atletico Torrenova. 1 a 1 tra Certosa e Gaeta, così come tra Terracina e Ferentino. Ko per l'Insieme Formia, reduce da un ottimo periodo: i ragazzi di Gioia perdono in casa contro il Vicovaro.

Sabato 11 febbraio

Ore 15

Città di Anagni - Monte San Biagio 3-0

Domenica 12 febbraio

Ore 10.45

Itri - Atletico Torrenova 0-0

Ore 11

Certosa - Gaeta 1-1

Colleferro - Villalba Ocres Moca 5-1

Luiss - Audace 3-0

Terracina - Ferentino 1-1

Ore 11.30

Insieme Formia - Vicovaro 0-1

Ore 15

Fonte Meravigliosa - Pro Calcio Tor Sapienza

Sora - Vigor Perconti