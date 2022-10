Eccellenza Lazio girone B: i risultati della quinta giornata

Una giornata ricca di gol ed emozioni per il campionato di Eccellenza Lazio, in campo con il girone B in questo quinto appuntamento della stagione. Tra le pontine, Itri e Terracina hanno trovato due ko rispettivamente contro Atletico Torrenova e Ferenitno. Vince invece il Gaeta sul Certosa per 2 a 0. Una sconfitta anche per l'Insieme Formia, chiamata all'esame Vicovaro, mentre tra Monte San Biagio e Anagni è finita 1 a 1.

Atletico Torrenova - Itri 2-1

Audace - Luiss 2-1

Ferentino - Terracina 1-0

Gaeta - Certosa 2-0

Pro Calcio Tor Sapienza - Fonte Meravigliosa 2-2

Vicovaro - Insieme Formia 2-1

Vigor Perconti - Sora 0-3

Villalba Ocres Moca - Colleferro 3-2

Monte San Biagio - Pol. Città di Anagni 1-1