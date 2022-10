Eccellenza Lazio girone B: i risultati della sesta giornata

Termina la sesta giornata del girone B di Eccellenza nel Lazio: dopo i risultati odierni, restano in testa Sora e Gaeta. Per i pontini, una vittoria per 3 a 2 contro il Colleferro grazie alla doppietta di Bellante che decide al 95'. Vince anche l'Itri, con il gol di Valencia in extremis, al 90', che porta il punteggio sul 3 a 2 contro la Vigor Perconti. Decisiva una rete nei minuti finali anche per l'Insieme Formia, che con Magliano pareggia all'89' contro il Ferentino. Una sconfitta, invece, per il Monte San Biagio contro il Fonte Meravigliosa per 3 a 2. Nel pomeriggio, il Terracina perde 1 a 0 contro l'Atletico Torrenova e resta nella zona bassa della classifica, con soli 6 punti in 6 sfide.

I risultati della sesta giornata

Certosa - Pro Calcio Tor Sapienza 0-1

Anagni - Vicovaro 1-1

Colleferro - Gaeta 2-3

Itri - Vigor Perconti 3-2

Luiss - Villalba Ocres Moca 1-0

Insieme Formia - Ferentino 1-1

Fonte Meravigliosa - Monte San Biagio 3-2

Sora - Audace 2-1

Terracina - Atletico Torrenova 0-1