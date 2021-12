Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 14esima giornata

Termina la 14esima giornata di Eccellenza, Girone C. L'Itri cade sul campo del Monte San Giovanni Campano dopo la vittoria nell'ultimo turno contro la Vis Sezze. Un'altra vittoria, invece, per il Gaeta, che batte l'Anagni 2 a 0 e ottiene il quinto risultato utile consecutivo. L'Altetico Lazio, ancora ultimo in classifica, perde di misura contro la capolista Lupa Frascati: una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Il Terracina vince 1 a 0 contro l'Arce, così come la Vis Sezz contro il Colleferro. Sconfitta per il Pontinia contro il Sora nella sfida delle 14.30.

Audace - Pol. Città di Paliano 1-0

Città di Monte San Giovanni Campano - Itri 1-0

Gaeta - Città di Anagni 2-0

Lupa Frascati - Atletico Lazio 1-0

Morolo - Ferentino 0-1

Terracina - Arce 1-0

Vis Sezze - Colleferro 1-0

Sora - Pontinia 2-0