Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 15esima giornata

L'Eccellenza Lazio Girone C scende in campo con l'ultima giornata del 2021, la 15esima. L'Atletico Lazio sarà impegnato in una sfida fondamentale contro il Morolo, importantissima in ottica salvezza visto che i due club occupano le ultime due posizioni in classifica. La Vis Sezze - che vuole recuperare la vetta della classifica - scenderà in campo contro il Ferentino, in casa dei giociari. 'Derby' tra Itri e Terracina, rispettivamente a 21 e 27 punti in classifica. Sfida pontina anche tra Pontinia e Gaeta, con i primi a 12 punti in classifica e i secondi a 23.

IL PROGRAMMA DELLA 15ESIMA GIORNATA

Arce - Audace ore 14.30

Atletico Lazio - Morolo ore 14.30

Città di Anagni - Lupa Frascati ore 14.30

Colleferro - Città di Monte San Giovanni Campano ore 14.30

Ferentino - Vis Sezze ore 14.30

Itri - Terracina ore 14.30

Pol. Città di Paliano - Sora ore 14.30

Pontinia - Gaeta ore 14.30