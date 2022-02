Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 17esima giornata

È andata oggi in scena la 17esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C. Si sono disputate oggi le restanti gare del turno cominciato il 9 gennaio con la sfida tra Monte San Giovanni Campano e Ferentino. Sconfitta per l'Atletico Lazio in casa contro l'Anagni, mentre il Gaeta è tornato alla vittoria contro l'Arce. Il Pontinia ha battuto il Morolo in una sfida importante in ottica salvezza, mentre l'Itri ha perso in casa del Sora. Pari tra Audace e Colleferro e nel derby tra Terracina e Vis Sezze.

9 GENNAIO

Monte San Giovanni Campano-Ferentino Calcio 0-2

6 FEBBRAIO

Atletico Lazio-Anagni 0-4

Audace 1919-Colleferro 1-1

Gaeta-Arce 5-1

Lupa Frascati-Paliano 1-0

Morolo Calcio-Pontinia 1-4

Terracina-Vis Sezze 1-1

Sora-Itri Calcio 3-1