Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 17esima giornata

Nuova giornata di calcio. Domenica 6 febbraio scenderà in campo l'Eccellenza Lazio con il Girone C. Il campionato vedrà impegnate 14 squadre su 16. Si è già disputata il 9 gennaio scorso, infatti, la prima gara della giornata in questione, che ha visto il Ferentino battere il Monte San Giovanni campano per 2 a 0 in trasferta. In campo oggi, dunque, le restanti gare della 17esima giornata. L'Atletico Lazio, ancora in cerca di punti salvezza, sfiderà l'Anagni in casa. Il Gaeta deve tornare a vincere e ci proverà contro l'Arce. Sfida per i playoff tra Terracina e Vis Sezze, a pochi punti di differenza in classifica. L'Itri tornerà invece a giocare sul campo del Sora mentre Morolo e Pontinia si affronteranno in una gara che potrebbe dire molto in relazione alla zona playout.

IL PROGRAMMA DELLA 17ESIMA GIORNATA

Atletico Lazio-Anagni

Audace 1919-Colleferro

Gaeta-Arce

Lupa Frascati-Paliano

Morolo Calcio-Pontinia

Terracina-Vis Sezze

Sora-Itri Calcio