Eccellenza Lazio Girone C, i risultati della 23esima giornata

Termina la 23esima giornata di Eccellenza Lazio, girone C. Vis Sezze che disputa solo un tempo contro l'Atletico Lazio, che rimasto con soli 6 giocatori decide di non continuare: termina dunque 7 a 0. Gaeta sconfitto dall'Audace in casa: primo ko interno dopo 4 mesi. Terracina ko contro la capolista Lupa Frascati, che passa di misura. Il derby tra Pontinia e Itri va ai ragazzi di Ardone, che passano per 1 a 0.

I RISULTATI DELLA 23ESIMA GIORNATA

ATLETICO LAZIO – VIS SEZZE 0-7

CITTÀ DI ANAGNI – COLLEFERRO 1-0

GAETA – AUDACE 2-3

LVPA FRASCATI – TERRACINA 1-0

MOROLO – CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 1-4

POL. CITTÀ DI PALIANO – ARCE 1-1

PONTINIA – ITRI 0-1

SORA – FERENTINO 0-1